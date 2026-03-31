Jaime Lacouture busca reelegirse como secretario de Cámara en medio de cuestionamientos

La Presidencia de la Cámara de Representantes confirmó que el actual secretario general, Jaime Luis Lacouture, se inscribió como aspirante para ser reelegido en el cargo durante el periodo legislativo 2026-2028.

Su postulación se da en un proceso en el que, en total, 91 personas se registraron para ocupar esta posición clave dentro del funcionamiento administrativo del Congreso.

La inscripción ocurre un mes después de que se conociera un hecho que generó controversia: un escolta asignado a su esquema de seguridad fue vinculado a un operativo contra la presunta compra de votos en Hatonuevo, La Guajira. Se trata de Luis Alfredo Acuña, quien, según las autoridades, “se movilizaba en un vehículo con 145 millones de pesos en efectivo y material de propaganda política”.

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El caso ha generado cuestionamientos adicionales en torno al entorno del secretario general, en medio del proceso de selección para el nuevo periodo.

A esto se suman críticas desde el Congreso. El representante a la Cámara Carlos Lozada Vargas, del Partido Liberal, cuestionó su gestión durante una sesión, señalando: “Yo quiero preguntarle, presidente, ¿por qué el señor Raúl tiene que fungir permanentemente como secretario de esta corporación si es que él es el subsecretario?”.

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En su intervención, también agregó: “Parece más interesado en pasear a los nuevos congresistas por las instalaciones pidiéndoles el voto a cambio de las oficinas. ¿Eso no es abandono del cargo? ¿Eso no tiene sanciones disciplinarias?”.

El proceso de elección del nuevo secretario general de la Cámara se desarrollará en las próximas semanas y se conocerá en el segundo periodo del año, en medio de un ambiente marcado por la competencia entre decenas de aspirantes y los cuestionamientos políticos alrededor del actual funcionario.