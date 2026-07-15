Caso Aguas Vivas: Quintero celebra nulidad de imputación; Gómez dice que imputación será corregida

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En 6AM W de Caracol Radio, estuvo Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, quien se refirió a la decisión de la jueza de Medellín de declarar la nulidad de la imputación en el proceso de Aguas Vivas.

Sin embargo, desde la Alcaldía de Medellín, el secretario general Sebastián Gómez insistió en que el caso no terminó y que únicamente deberán corregirse aspectos de forma.

Daniel Quintero asegura que fue víctima de una persecución política

El exalcalde sostuvo que la decisión judicial confirma lo que su equipo jurídico había advertido desde el inicio del proceso.

“La Fiscalía de Medellín actuó de forma politizada, que no habían argumentos para el caso y que había falencias de todo tipo”, afirmó Quintero.

Según explicó, la Fiscalía omitió investigar actuaciones de la administración de Federico Gutiérrez relacionadas con el origen del contrato y, en cambio, concentró la investigación en las decisiones tomadas por su gobierno.

Quintero insistió en que el proceso fue utilizado para afectar su carrera política.

“Ha sido evidente para el país cómo ha sido la persecución contra nosotros (…) Lo hicieron para poder decirme imputado y sacarme del camino a la Presidencia de la República”, aseguró.

Además, señaló que la decisión judicial protege su derecho al debido proceso.

“La justicia dijo que se violó mi derecho a la defensa y al debido proceso y que no presentó hechos jurídicamente relevantes.”

El exmandatario también cuestionó a la Fiscalía General de la Nación y pidió investigar la presunta politización de la Fiscalía en Medellín.

En desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ: