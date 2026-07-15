Santiago Uribe cumplirá su condena en el Grupo de Caballería Juan del Corral, en Rionegro

Santiago Uribe Vélez cumplirá la condena de 28 años y tres meses de prisión impuesta por la Corte Suprema de Justicia en el Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 “Juan del Corral”, una guarnición del Ejército Nacional ubicada en el municipio de Rionegro, Antioquia.

La decisión se conoce luego de que quedara en firme la sentencia que lo declaró responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado por su participación en el caso del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”.

El Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 “Juan del Corral”, ubicado en el Oriente antioqueño, será el lugar donde el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez permanecerá privado de la libertad mientras cumple la pena impuesta por la justicia.

En medio de esta decisión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez sorprendió al agradecer públicamente al Gobierno Nacional por autorizar que su hermano cumpla la condena en una guarnición militar, pese a las diferencias políticas que mantiene con el presidente Gustavo Petro.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Uribe escribió: “En nombre de mi familia agradezco” la decisión del Ejecutivo y destacó que, aunque ha sido uno de los principales opositores del Gobierno, la solicitud fue atendida.