Se cayó la imputación de cargos contra el exalcalde Daniel Quintero por el caso de ‘Aguas Vivas’

Justicia

Caracol Radio conoció en primicia que la juez 22 Penal del Circuito de Medellín decretó la nulidad de la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, investigado por su presunta participación en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para restituir, presuntamente de manera ilegal, un lote avaluado en más de 40.000 millones de pesos.

La decisión también cobija a otros procesados, entre ellos exintegrantes del gabinete de Quintero y particulares, vinculados al proceso conocido como ‘Aguas Vivas’.

Al sustentar su decisión, la juez concluyó que la Fiscalía incurrió en múltiples errores durante la audiencia de imputación, al presentar una narración confusa sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que, presuntamente, cada uno de los investigados habría cometido las conductas punibles.

Según la togada, esas deficiencias vulneraron las garantías procesales de los investigados. “Se afectaron los derechos de defensa y de contradicción”, afirmó durante la audiencia.

La juez también sostuvo que los errores detectados generaron “insubsanables perjuicios al debido proceso”, razón por la cual decretó la nulidad de la imputación para que se rehaga esa actuación procesal con el cumplimiento de los requisitos legales.

Igualmente, la juez acogió la solicitud del abogado Juan Felipe Criollo, defensor de Karen Bibiana Delgado, quien radicó la primera petición de nulidad.

La juez 22 Penal del Circuito de Medellín decretó la nulidad de la imputación de 12 personas más, entre ellas nueve exintegrantes del gabinete del exalcalde Daniel Quintero y tres particulares que, según la Fiscalía habrían participado de los presuntos hechos de corrupción dentro del caso de ‘Aguas Vivas’.

Los exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín son:

Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad

Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial

Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios y secretaria general (e)

Sergio Andrés López Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación

Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios y secretaria general (e)

Alethia Carolina Arango Gil, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Secretaría General

Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores de la Secretaría de Suministros y Servicios

Fabio Andrés Trujillo García, exsecretario general de la Alcaldía de Medellín

El abogado Santiago Trespalacios también solicitó que se anulara la imputación de cargos y sus argumentos también fueron acogidos por la Fiscalía.

La Fiscalía y la alcaldía de Medellín anunciaron que presentarán recurso de apelación, el cuál será sustentado el 6 de agosto.