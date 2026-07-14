El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, ya regresó a Colombia tras su visita a España: detalles del viaje

6AM W, de Caracol Radio, conoció que el firmante de paz Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, ya regresó a Colombia luego de estar el fin de semana en una visita en España.

Vea aquí: Gloria Cuartas pide investigar a Abelardo De La Espriella por “señalamientos” a ‘Timochenko’

El exjefe de las extintas Farc viajó al país ibérico tras la invitación de varios políticos. Allí sostuvo una reunión a nivel de Comisión Parlamentaria que tiene como objetivo hacerle seguimiento a la aplicación y puesta en marcha del proceso de paz en Colombia.

Además, estuvo en dos encuentros más: uno con el partido Izquierda Unida y otro con el Partido Comunista Español.

Le puede interesar: “Quiero ser positiva, pero no creo que regrese”: víctima de las Farc por viaje de Rodrigo Londoño

Ahora, este 14 de julio debe presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para certificar su regreso al país.

Cabe recordar que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se refirió al viaje de Londoño a España y aseguró que “merece estar preso de por vida”.

A propósito, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, pidió que se investigue al mandatario electo por sus señalamientos contra Rodrigo Londoño.

Escuche la noticia completa sobre el viaje de Rodrigo Londoño aquí: