La solución no es acabar la JEP: Minjusticia le pide a De La Espriella reunión con Ramelli. Jorge Iván Cuervo (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo defendió la continuidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en medio del debate abierto por las propuestas del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre el futuro de la justicia transicional. El funcionario sostuvo que la solución no pasa por eliminar el organismo, sino por fortalecer su trabajo, acelerar la imposición de sanciones y garantizar los recursos necesarios para que cumpla con su mandato constitucional.

El jefe de la cartera recordó que la JEP fue creada mediante una reforma a la Constitución como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, por lo que su existencia no puede modificarse mediante decisiones administrativas o una ley ordinaria.

“La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada por la Constitución y tiene un mandato hasta el año 2034. Si el Gobierno quisiera acabar la jurisdicción especial para la paz tendría que presentar un proyecto de acto legislativo, es decir, una reforma constitucional. Eso no se puede acabar por decreto ni por ley ordinaria del Congreso”, afirmó.

Cuervo explicó que cualquier iniciativa para desmontar la jurisdicción tendría que superar el trámite de una reforma constitucional y contar con el respaldo del Congreso. Sin embargo, insistió en que esa no debería ser la prioridad del próximo Gobierno.

“No, yo creo que ese no es el camino. Hay un mandato que viene acompañado por el sistema internacional, por Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, de que la Jurisdicción Especial para la Paz, como mecanismo de justicia transicional, va a trabajar hasta el 2034. Lo que habría que hacer es apoyarla con recursos”.

Asimismo el jefe de la cartera destacó que el Ministerio de Justicia expidió recientemente un decreto que reglamenta las sanciones propias de la JEP, un paso que, según dijo, permitirá avanzar en la ejecución de las decisiones adoptadas por el tribunal.

Por otro lado, el ministro se refirió a la reciente polémica por la visita que hizo a las altas cortes De La Espriella sin la presencia de la JEP.

“Mi llamado al Gobierno es que se siente con la cúpula de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se reunió con todas las altas cortes, pero no se ha reunido con el doctor Ramelli. Que se reúna con él para que hagan un plan de trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Aunque respaldó la continuidad del tribunal, el ministro reconoció que existe una percepción de lentitud frente a algunos procesos y consideró que la JEP debe responder con mayor celeridad.

“Yo sí creo que la JEP tiene que tomar nota de la nueva coyuntura y que se conozcan las sanciones de una manera mucho más rápida. Hay una sensación de que la JEP pudo haber sido un poco más rápida. Eso ha permitido que haya malestar en ciertos sectores(…) Sería muy bueno que el presidente electo, su ministro de Justicia y el magistrado Alejandro Ramelli se sienten a revisar las inquietudes y definan un plan de trabajo. La solución no es acabar la JEP”, afirmó.