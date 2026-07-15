Monómeros asegura que su futuro quedó fortalecido tras acuerdo de reorganización

Monómeros Colombo Venezolanos aseguró que la confirmación del acuerdo de reorganización empresarial por parte de la Superintendencia de Sociedades representa un respaldo a la viabilidad financiera, la estabilidad jurídica y la continuidad operativa de la compañía, en un momento clave para su futuro y el abastecimiento del sector agropecuario colombiano.

En un comunicado, la empresa sostuvo que la decisión le permite contar con una hoja de ruta formal para atender sus obligaciones financieras bajo un esquema aprobado por la Supersociedades respetando la prelación legal de créditos.

“La Superintendencia de Sociedades informa que el acuerdo obtuvo una votación favorable del 99,569% de los votos emitidos, reflejando un alto consenso entre los acreedores”, indicó la empresa.

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Monómeros también enfatizó que la mayor parte de las acreencias corresponde a obligaciones con acreedores internos, mientras que los acreedores externos representan una participación minoritaria, situación que, según la empresa, permitió estructurar una solución “ordenada, transparente y viable” para garantizar la continuidad de la organización.

Un millón de toneladas de producción

Monómeros recordó que actualmente tiene una capacidad de producción superior a un millón de toneladas entre fertilizantes, insumos para nutrición animal y productos industriales, con impacto en más de 800.000 agricultores y en más de 1.500 familias que dependen directa e indirectamente de la empresa.

El gerente general de la compañía, Iván Sánchez, afirmó que el proceso demostró la capacidad de gestión de Monómeros y aseguró que “Monómeros nunca dejó de producir, abastecer al campo ni responder a sus aliados de negocio. Hoy culmina esta etapa como una empresa más sólida, más competitiva y con mayor claridad sobre su futuro”.