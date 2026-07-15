¿Cuándo estará lista la canalización del arroyo de la calle 85?: esto dijo el alcalde Char

La canalización del arroyo de la calle 85, una de las obras de infraestructura más esperadas por los habitantes del norte de Barranquilla, estaría lista antes de dos meses. Así lo anunció el alcalde distrital, Alejandro Char, quien explicó que los retrasos obedecieron a un imprevisto técnico durante la construcción del túnel subterráneo.

El mandatario reveló que, en medio de las excavaciones, los trabajadores encontraron una roca de gran tamaño que obligó a modificar la maquinaria utilizada para perforar el terreno. Incluso, fue necesario importar desde Italia un nuevo equipo de corte para poder superar el obstáculo y continuar con la obra.

“Por fin logramos la tunelación, ya resolvimos el problema bajo tierra. Encontramos una roca pesadísima, nos tocó cambiar la máquina que corta, nos tocó importarla desde Italia. Tengo una pena grandísima con el sector, los hemos dejado incomunicados por varios meses, pero ya terminamos el túnel”, afirmó Char.

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El alcalde reconoció las afectaciones que han sufrido los residentes y comerciantes de la zona debido a las restricciones de movilidad, pero aseguró que la etapa más compleja de la intervención ya fue superada.

Según explicó, la obra entra ahora en su fase final y, si se cumplen los cronogramas establecidos, antes de dos meses el arroyo estará completamente canalizado y en funcionamiento.

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“Yo creo que antes de dos meses, y con algunos hitos cercanos, ese arroyo va a estar totalmente canalizado y puesto al servicio de la gente”, puntualizó.

La canalización del arroyo de la calle 85 hace parte del plan de mitigación del riesgo por inundaciones que adelanta el Distrito para reducir las emergencias ocasionadas por las lluvias y mejorar la movilidad en uno de los corredores más transitados de Barranquilla.