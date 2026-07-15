Anuncian ruta directa entre Barranquilla e importante ciudad del sur de la Florida: conozca detalles

La aerolínea Avianca confirmó la apertura de una nueva ruta internacional directa entre Barranquilla y Fort Lauderdale, en el sur de la Florida, una conexión que comenzará a operar el próximo 15 de julio de 2026 y que contará con frecuencia diaria.

Con este anuncio, la capital del Atlántico suma una nueva alternativa de conexión aérea con Estados Unidos, uno de los mercados internacionales con mayor demanda para viajeros de la región Caribe.

Detalles de operaciones

La nueva operación hace parte de la estrategia de fortalecimiento de la red internacional de Avianca, que actualmente realiza más de 400 vuelos semanales hacia el mercado estadounidense. La compañía conecta 14 ciudades de América Latina con más de 80 destinos en América y Europa a través de su red de rutas.

David Alemán, director de Ventas de Avianca para Colombia y Suramérica, destacó la importancia de Barranquilla dentro de la operación de la aerolínea.

El directivo recordó además que Barranquilla tiene un significado especial para la compañía, al ser la ciudad donde nació la aerolínea hace más de un siglo. Según indicó, la nueva conexión busca ampliar las opciones de viaje para los usuarios y fortalecer la presencia de Avianca en las rutas hacia Norteamérica.

La entrada en operación de la ruta Barranquilla–Fort Lauderdale coincide con el crecimiento de la oferta aérea internacional desde la ciudad y se suma a los esfuerzos por mejorar la conectividad de la región Caribe con destinos clave de Estados Unidos, uno de los principales mercados emisores y receptores de pasajeros para Colombia.