“Hay más de 4.000 pruebas”: Federico Gutiérrez rechaza freno a investigación contra Daniel Quintero

Medellín

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, se pronunció con dureza frente a la reciente decisión judicial que anuló la imputación de cargos contra el exalcalde Daniel Quintero Calle y otros exfuncionarios. El mandatario local calificó la determinación de la jueza como un retroceso procesal y aseguró que esta medida no representa una declaración de inocencia, sino un triunfo temporal y “pírrico” para los investigados.

Durante su declaración, el mandatario cuestionó que la decisión de la jueza no tuviera en cuenta el conjunto de pruebas recopiladas, que según el alcalde, serían aproximadamente 4.000 pruebas físicas y más de 50 testimonios de testigos que detallan presuntas irregularidades y desvíos de recursos públicos durante la anterior administración.

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Dentro de los señalamientos, el mandatario recordó otros casos de los que se acusa a la gestión anterior, como el presunto desvío de recursos del programa infantil Buen Comienzo —asociándolo a alarmantes cifras de desnutrición en 2023—, el abandono de los corredores verdes y un supuesto soborno de 5 millones de dólares para cambiar la gerencia de la entidad Afinia, hechos que según Gutiérrez, demuestran un saqueo sistemático a la capital antioqueña mientras Daniel Quintero fungía como alcalde de la ciudad.

Como víctimas reconocidas en el proceso, la Alcaldía de Medellín ya radicó formalmente el recurso de apelación para reactivar los juicios. El gobernante local concluyó con una grave denuncia, señalando que varios de los testigos que están colaborando con las autoridades judiciales están siendo blanco de amenazas para silenciarlos, por lo que exigió plenas garantías de seguridad para evitar que se dilaten más los procesos.