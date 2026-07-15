Festival Buen Comienzo llega a una nueva edición con más de 70 actividades para toda la familia

Medellín

Del 14 al 17 de agosto, el centro de eventos Plaza Mayor se transformará en el escenario de la nueva edición del Festival Buen Comienzo, un espacio diseñado para reunir a niñas y niños de 0 a 10 años junto a sus familias en Medellín.

En esta ocasión, el evento infantil más grande de Colombia estará totalmente inspirado en el espacio exterior, ofreciendo a los asistentes una propuesta interactiva con cerca de 70 atracciones diseñadas para promover el juego, la exploración científica y el aprendizaje en torno a los misterios del universo.

Entre los principales atractivos de este año destaca la instalación del inflable más largo del país, además de zonas temáticas interactivas como la Aventura Lunar, los domos del planetario y una Fiesta Alienígena.

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La programación, que se desarrollará diariamente de manera gratuita entre las 8:00 a. m. y las 7:00 p. m., también contará con una variada agenda artística sobre el escenario principal, que incluirá desde espectáculos musicales modernos de la cultura pop y el K-pop hasta los tradicionales canticuentos infantiles.

La primera dama de Medellín, Margarita Gómez Marín, señaló que el evento busca generar interacciones de calidad que dejen recuerdos memorables en la infancia, enfatizando que el festival es una oportunidad para construir lazos familiares indestructibles y no un simple espacio de recreación pasiva.

La temática y el montaje de esta edición surgieron directamente de la creatividad de la niñez local, gracias a 60 Encuentros de Imaginarios donde participaron más de 1.500 niños de centros infantiles públicos y privados de la ciudad, quienes plasmaron sus ideas sobre el cosmos.