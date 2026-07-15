En medio de operaciones Ejército da de baja a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó

Jericó, Antioquia

Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, sostuvieron combates contra integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, en la vereda Palenque del municipio de Jericó, suroeste antioqueño. Como resultado de la operación, dos presuntos miembros del grupo armado ilegal fueron abatidos y se incautaron importantes elementos de guerra.

Según el balance entregado por las autoridades, en el lugar se decomisaron dos fusiles, más de 400 cartuchos de diferentes calibres, siete proveedores, material de intendencia y explosivos. Estos resultados representan un golpe significativo a las capacidades operativas de esta subestructura del Clan del Golfo.

“Este resultado operacional permite debilitar de manera significativa las capacidades delictivas de esta estructura criminal, responsable de acciones terroristas que vienen alterando la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de las comunidades en el suroeste antioqueño”, afirmó el teniente coronel Juan Carlos Fonseca Espejo, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara.

El Ejército Nacional anunció que mantendrá la ofensiva en la zona, con operaciones militares orientadas a neutralizar las estructuras criminales que delinquen en la subregión y garantizar la protección de la población civil. Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho que afecte la seguridad a través de las líneas oficiales dispuestas para tal fin.

Por su parte, el alcalde de Jericó, Sebastián Garcés Piedrahita, expresó su preocupación por la escalada de la violencia en un municipio que tradicionalmente se había caracterizado por su tranquilidad: “Nos preocupa profundamente esta situación que vive nuestra comunidad. La inseguridad ha escalado a un gran nivel hasta llegar a pueblos como el nuestro, que se caracterizan por la tranquilidad”.