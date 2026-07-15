Balogun, a quien se le anuló la roja en el Mundial 2026, confiesa que la decisión perjudicó a USA. (Photo by Sarah Stier - FIFA/FIFA via Getty Images) / Sarah Stier - FIFA

Estados Unidos terminó siendo perjudicado por Donald Trump... Luego de la eliminación del Mundial 2026 a manos de Bélgica, Folarin Balogun se refirió a la polémica decisión de retirar la tarjeta roja recibida y admitió que esa situación terminó afectándolo a él y a toda la nómina.

“Mi reacción inicial fue estar contento de volver al equipo”, declaró el delantero en el plató del canal estadounidense CBS. “Pero cuando empecé a pensarlo, sabía que eso iba a causar mucha polémica. Y casi podía ver en mis compañeros de equipo un poco de nerviosismo, porque era algo único”.

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En dieciseisavos de final, el delantero del Mónaco había sido expulsado por pisar la pierna del defensa bosnio Tarik Muharemovic, una decisión injusta según él: “Cuando un gesto no es intencionado, nunca debería ser tarjeta roja”.

Inicialmente suspendido para el partido de octavos de final contra los Diablos Rojos, Balogun vio cómo, para sorpresa general, su sanción era conmutada por “un partido de suspensión condicional, acompañado de un período de prueba de un año” por la comisión de disciplina de la FIFA.

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Esta decisión, sumada al hecho de que el presidente estadounidense Donald Trump llamase al de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir el levantamiento de la suspensión, provocó una lluvia de críticas, especialmente por parte de la federación belga y de la UEFA.

“Intenté concentrarme lo mejor que pude a medida que se acercaba el partido. Pero fue difícil, hubo mucho ruido externo y es complicado evitarlo”, añadió el jugador de 25 años.

Y lo anterior se vio reflejado en el resultado final. Balogun terminó siendo titular en los octavos de final, pero su equipo cayó bajo un inesperado 4-1 ante Bélgica.