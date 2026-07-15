Este miércoles 15 y jueves 16 de julio habrá cortes de energía en municipios antioqueños

Medellín

Empresas Públicas de Medellín anunció que, para adelantar obras de mantenimiento en algunas subestaciones y redes de la transmisión de energía, se requiere interrumpir el servicio en varios municipios antioqueños.

Los cortes programados para hoy miércoles, 15 de julio, y mañana jueves, 16 de julio, están previstos en localidades del suroeste, nordeste y el oriente del departamento de Antioquia.

Interrupciones para hoy miércoles

Entre las 6:30 de la mañana y las 6 de esta tarde, el servicio de energía se interrumpirá en zona rural de Amagá y los sectores afectados en ese horario serán La Gualí, El Cedro, La Ferrería, La Clarita, sectores aledaños a la Parcelación La Pimpirria y el Morro.

En esta misma localidad, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, la afectación será en la zona urbana en el sector de Cabañitas.

Cortes de energía este jueves

Para mañana jueves, 16 de julio, los cortes están previstos en municipios del Oriente y el Nordeste de Antioquia.

En Rionegro, la interrupción está programada entre las seis de la mañana y las seis de la tarde en la zona urbana cerca de la Universidad Católica de Oriente, barrio San Joaquín, Colegio Monseñor Alfonso Uribe, Urbanización Horizontes de la Católica, Torres del Rosal y la Urbanización Cantabria.

También en la región del Oriente habrá corte de energía en las veredas El Volcán, El Granadillo y Purina del municipio de Abejorral.

En la región del Nordeste, el municipio que tendrá este corte en el servicio de energía programado es Anorí, entre las 7:45 de la mañana y las 4 de la tarde, afectando a las veredas San Isidro, Santa Inés, El Carmín, Santiago, La Guayana, La Primavera, Santo Domingo y La Plancha.

Recomendaciones para los sectores afectados

Empresas Públicas de Medellín sugirió a los usuarios en las zonas de interrupción del servicio de energía que se preparen de manera correcta para el corte del servicio.

Recomendaciones para antes del corte

EPM recomendó a los usuarios que se preparen previo a la interrupción del servicio cargando los dispositivos electrónicos, guardando agua potable y alimentos no perecederos, y asegurando fuentes alternativas de comunicación.

Recomendaciones durante la interrupción

Para los afectados por los cortes, se recomienda que mantengan desconectados los electrodomésticos para evitar daños, especialmente en caso de picos de tensión al restablecer el servicio.

Agregaron que se deben consumir primero los alimentos perecederos y evitar abrir refrigeradores para conservar la temperatura.

Indicaron desde EPM que las neveras y refrigeradores no se deben desconectar.

Al restablecer el servicio

Empresas Públicas de Medellín explicó que, luego de restablecerse el servicio de energía, se debe evitar manipular cables o equipos eléctricos y revisar el estado de alimentos y medicamentos que requieran refrigeración.

Por último, EPM agradeció la comprensión de los usuarios de las zonas afectadas con estos cortes de energía.

Recordaron desde la entidad que estos cortes se efectúan para mejorar la calidad del servicio y garantizar su estabilidad luego de los procesos de mantenimiento a las subestaciones y a las redes de distribución de energía.