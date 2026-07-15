Itagüí amplía a 1.226 cámaras su sistema de videovigilancia tras inversión de $43.000 millones

Itagüí, Antioquia

La Alcaldía de Itagüí puso en funcionamiento un nuevo sistema de videovigilancia y el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4), como parte de un proyecto de modernización tecnológica en el que invirtió más de 43.000 millones de pesos.

La iniciativa permitió ampliar la red de monitoreo del municipio, que pasó de 720 a 1.226 cámaras instaladas en barrios y veredas, con el propósito de fortalecer la prevención del delito, mejorar la atención de emergencias y apoyar las labores de investigación de las autoridades.

Según la administración municipal, con esta infraestructura Itagüí alcanza una densidad de 58,3 cámaras por kilómetro cuadrado.

Cámaras con reconocimiento de placas

El sistema incorpora cámaras de reconocimiento automático de placas (LPR), las cuales, de acuerdo con la Alcaldía, tienen capacidad para identificar más de 28.000 matrículas al día, facilitando el seguimiento de vehículos vinculados a investigaciones judiciales y operativos de seguridad.

El alcalde Diego Torres aseguró que la tecnología busca fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades y contribuir al esclarecimiento de hechos delictivos.

“La tecnología lleva al esclarecimiento de hechos a través de la investigación, lo que permite la judicialización y el cierre del ciclo del delito. Hoy, Itagüí no solo vigila, sino que protege la vida y garantiza un futuro más seguro para cada habitante”, afirmó el mandatario.

Reducción de homicidios

La administración municipal destacó que durante los últimos años el municipio ha registrado una disminución en los homicidios. De acuerdo con las cifras entregadas por la Alcaldía, mientras en el año 2000 se reportaron 320 casos, en 2025 la cifra fue de 11 homicidios.

Con la entrada en operación del nuevo C4 y la ampliación de la red de videovigilancia, el municipio busca fortalecer las capacidades de monitoreo, apoyar las investigaciones judiciales y reducir los tiempos de respuesta ante situaciones de emergencia.