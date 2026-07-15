Trabajadores del Huem preocupados por deudas de EPS con el hospital

Cúcuta

Las altas deudas que mantienen las Empresas Prestadoras de Salud como Nueva Eps y Coosalud con el hospital Erasmo Meoz mantienen en dificultades administrativas al centro médico.

La situación hoy es alarmante por el no pago por prestación de servicios a los usuarios de estas dos empresas, hecho que ha encendido las alarmas frente a la continuidad de servicios.

Julio Lizcano vocero de una de las organizaciones sindicales dijo a Caracol Radio que “es muy grave lo que ha venido ocurriendo por estas empresas han incumplido en acuerdos de pago colocando en aprietos la vida financiera del hospital”.

Indicó que pese a los esfuerzos que hacen las directivas del centro médico, Nueva Eps y Coosalud no responden por los pagos para la atención de sus propios usuarios.

Explicó que la situación compromete la vulneración de derechos y riesgos para quienes están afiliados a estas empresas.

Por ello llamó la atención de la Superintendencia de Salud, de los organismos de control y del ministerio público para que adelanten sus competencias en esta situación neurálgica.