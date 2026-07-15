Lluvias dejan viviendas, cultivos y vías afectadas en Cácota, Norte de Santander

Norte de Santander.

El municipio de Cácota continúa enfrentando graves afectaciones por la temporada de lluvias que golpea a Norte de Santander.

Las crecientes, deslizamientos y pérdidas de banca han dejado daños en viviendas, cultivos y vías rurales, además de obligar a la reubicación de varias familias.

El alcalde Jesús Araque informó que una de las principales emergencias se registra en las veredas ubicadas cerca del río Chitagá, donde las inundaciones han causado pérdidas en los cultivos y afectaciones a la población.

“Una de las grandes afectaciones que nosotros hemos tenido han sido las zonas bajas de algunas veredas donde estamos cerca del río Chitagá, que han inundado cultivos. Tuvimos la pérdida total de una vivienda por un deslizamiento", señaló en diálogo con Caracol Radio.

El mandatario explicó que también se presentan graves daños en la vía que comunica con el municipio de Chitagá, donde varios tramos perdieron completamente la banca y las condiciones del terreno impiden, por ahora, iniciar trabajos de rehabilitación.

“Está muy complejo rehabilitar esa vía porque hay derrumbes y corrimientos en masa que no nos dan garantías para poder colocar maquinaria, ya que el terreno se ha abierto en varios sectores", indicó.

Ante el riesgo que representan las lluvias, la administración municipal ha evacuado a familias cuyas viviendas quedaron expuestas por las inundaciones y los movimientos en masa.

“Nos ha tocado reubicar estas personas en algunos sectores donde no corran riesgo, pero sigue lloviendo y eso nos tiene bastante alarmados y preocupados“, afirmó Araque.

El alcalde aseguró que, además de los daños en la infraestructura vial, preocupa el impacto sobre la economía campesina.

Según el balance preliminar, alrededor de 12 familias han resultado afectadas por la pérdida de sus cultivos.

“Son personas que viven de esos cultivos para subsistir y prácticamente están perdiendo todo su trabajo y la forma de sostener a sus familias", manifestó.

Las dificultades también afectan el acceso a la educación. Debido al deterioro de las vías rurales, varios estudiantes han tenido que recorrer largos trayectos caminando para poder llegar a sus instituciones educativas.

“En las partes donde se perdió la banca y las vías están prácticamente intransitables, a los muchachos les ha tocado desplazarse a pie hasta dónde llega el transporte, porque no hay otra manera de movilizarlos“, concluyó el mandatario.