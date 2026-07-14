Robbie Williams, Jennifer Hudson y hasta Tom Cruise: así será el cierre del Mundial 2026

La FIFA confirmó los nombres que harán parte de la ceremonia de clausura del Mundial 2026. Foto: Getty/Canva

La FIFA confirmó los nombres que harán parte de la ceremonia de clausura del Mundial 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, en la sede conjunta de Nueva York y Nueva Jersey.

Según el comunicado oficial del ente rector del fútbol mundial, al evento asistirán el actor Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger y el streamer IShowSpeed.

La cantante estadounidense Jennifer Hudson, ganadora del EGOT -Emmy, Grammy, Oscar y Tony-, interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos. Hasta el momento, el himno había sonado en todos los partidos disputados en el MetLife Stadium, pero aproximadamente una hora antes de cada encuentro, a diferencia de la tradición estadounidense de entonarlo minutos antes del inicio.

La ceremonia iniciará a las 12:30 p. m., 90 minutos antes del comienzo de la gran final, programada para las 2:00 p. m., hora de Colombia.

Lea también: Justin Bieber se une al show del medio tiempo de la final del Mundial junto a Madonna, Shakira y BTS

Así fueron las aperturas y así será el show de medio tiempo

La ceremonia de apertura del Mundial, realizada en México, reunió a artistas como Shakira, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Danny Ocean, J Balvin, Tyla, Maná y Los Ángeles Azules. En la apertura realizada en Estados Unidos se presentaron Katy Perry, LISA, Anitta, Future y DJ Sanjoy, mientras que en Canadá participaron Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, la banda Rush, Nelly Furtado y The Halluci Nation.

Por primera vez en la historia del torneo, la FIFA realizará un espectáculo musical en el entretiempo de la final, al estilo del tradicional show de la Super Bowl. Se presentarán Shakira, Madonna, el grupo surcoreano BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay. Debido a esta producción, el descanso de la final se extenderá más allá de los 15 minutos reglamentarios.