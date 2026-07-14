Gloria Cuartas pide investigar a Abelardo De La Espriella por “señalamientos” a ‘Timochenko’

La directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, reaccionó públicamente a las recientes declaraciones del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en las que se refirió a Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, cuestionando su salida del país y prometiendo trabajar para que esté “preso de por vida”.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Cuartas pidió a la Fiscalía General de la Nación iniciar una investigación contra De La Espriella, al considerar que sus pronunciamientos podrían dar lugar a posibles responsabilidades legales.

“Pido a la Fiscalía iniciar investigación contra el señor Abelardo De La Espriella por los delitos que haya podido incurrir al hacer señalamientos contra el presidente del partido Comunes”, escribió la funcionaria.

Asimismo, sostuvo que Londoño “se acogió a una negociación” y afirmó que las declaraciones del mandatario electo “desconocen 10 años de un largo proceso”. También aseguró que De La Espriella “está en la obligación de respetar lo acordado, no estimular campañas de odio y con su estilo desafiante llama a la confrontación y la muerte”.

Solicitud a la Corte Constitucional

En el mismo pronunciamiento, Cuartas pidió a la Corte Constitucional activar los mecanismos de protección del Acuerdo de Paz.

“La vida de firmantes de paz es obligación proteger”, señaló la directora, quien además manifestó: “Solicito activar todos los mecanismos de protección al Acuerdo de Paz”.

La funcionaria agregó que el Acuerdo de Paz “hace parte del bloque de constitucionalidad” e instó al presidente electo a respetar los compromisos adquiridos por el Estado colombiano.

¿Qué dijo Abelardo De La Espriella sobre Rodrigo Londoño?

Durante su alocución de este lunes en la noche, en sus redes sociales, el presidente electo lanzó duros cuestionamientos contra Rodrigo Londoño, la JEP y el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC, entonces lideradas por el ahora presidente del partido Comunes.

Incluso, anuncio que durante su gobierno sería eliminada la Consejería de Paz, así como la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), cuyas funciones pasarán a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.

Durante su discurso lanzó críticas contra Rodrigo Londoño, conocido como alias ‘Timochenko’, quien fue sancionado por la JEP y actualmente se encuentra en España.

“Hoy vemos al criminal de guerra alias ‘Timochenko’ en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal: la JEP. Ese bandido de ‘Timochenko’ merece estar preso de por vida”.

Además, señaló que “los crímenes de guerra de los jefes de las Farc siguen impunes” y que trabajaría para que Londoño esté preso.

El exjefe guerrillero salió de Colombia con autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras recibir una invitación de la organización Izquierda Unida. A su regreso al país, deberá presentarse personalmente ante los magistrados.