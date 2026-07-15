‘Timochenko’ pidió diálogo a Abelardo de la Espriella sobre implementación del Acuerdo de Paz
Rodrigo Londoño ‘Timochenko’ le solicitó al presidente electo Abelardo de la Esperilla un espacio para conversar sobre la implementación del Acuerdo de Paz en su gobierno ya que hace parte de la constitución.
Aseguró que se dicen muchas cosas, pero que hay que esperar que empiece su mandato.
Cristina Navarro
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