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15 jul 2026 Actualizado 00:15

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Política

‘Timochenko’ pidió diálogo a Abelardo de la Espriella sobre implementación del Acuerdo de Paz

Timleón Jimenez alias Timochenko

Timleón Jimenez alias Timochenko(EFE)

Timleón Jimenez alias Timochenko
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Rodrigo Londoño ‘Timochenko’ le solicitó al presidente electo Abelardo de la Esperilla un espacio para conversar sobre la implementación del Acuerdo de Paz en su gobierno ya que hace parte de la constitución.

Aseguró que se dicen muchas cosas, pero que hay que esperar que empiece su mandato.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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