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15 jul 2026 Actualizado 23:33

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Política

Benedetti será director ad hoc del Dapre ante impedimento de Nhora Mondragón para algunas decisiones

Nhora Mondragón sigue a la cabeza de la entidad.

Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: Presidencia.

Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: Presidencia.

Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: Presidencia.
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A pocos días de terminar el Gobierno, se siguen tomando decisiones para finalizar el mandato.

Una de ellas tiene que ver con la designación de Armando Benedetti, en el Dapre.

El ministro del Interior, Armando Benedetti fue nombrado como director ad hoc del Departamento Administrativo de la Presidencia para tomar varias decisiones ante el impedimento de Nhora Mondragón.

El presidente Gustavo Petro firmó un decreto que lo avaló como director ad hoc en el caso; sin embargo, Nhora Mondragón sigue a la cabeza de la entidad.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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