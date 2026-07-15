Benedetti será director ad hoc del Dapre ante impedimento de Nhora Mondragón para algunas decisiones

A pocos días de terminar el Gobierno, se siguen tomando decisiones para finalizar el mandato.

Una de ellas tiene que ver con la designación de Armando Benedetti, en el Dapre.

El ministro del Interior, Armando Benedetti fue nombrado como director ad hoc del Departamento Administrativo de la Presidencia para tomar varias decisiones ante el impedimento de Nhora Mondragón.

El presidente Gustavo Petro firmó un decreto que lo avaló como director ad hoc en el caso; sin embargo, Nhora Mondragón sigue a la cabeza de la entidad.