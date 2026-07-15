Centro Democrático anunció que radicará proyecto para darle garantías a la fuerza pública en la JEP
El partido político anunció un paquete de iniciativas, el cual radicará el próximo 20 de julio.
El Centro Democrático anunció que el 20 de julio presentará varios proyectos de ley ante el Congreso de la República.
Una de las iniciativas busca garantías para la fuerza pública en la Jurisdicción Especial para la Paz, alegando que hay un trato desproporcional en comparación con los excombatientes de las Farc.
El partido político anunció que también radicará un proyecto para corregir y mejorar el sistema de salud, incluyendo la exigencia de una acreditación de alta calidad a las EPS y contratos de estabilidad jurídica.
Este es el paquete de proyectos de ley que anunció el Centro Democrático:
- Alivio del catastro: el avalúo catastral no podrá superar el 50% del valor comercial.
- Como medida contra la corrupción se deberá conocer el nombre del parlamentario que solicite una partida presupuestal.
- Programa gratuito en formación tecnológica de ciclos cortos para que los jóvenes de menores ingresos encuentren rápidas y buenas oportunidades laborales.
- Corregir y mejorar el sistema de salud, y enfrentar la crisis actual, incluyendo exigencia de acreditación de alta calidad a EPS y contratos de estabilidad jurídica.
- Garantías para la Fuerza Pública frente a la JEP.
- Formalización gradual de pequeños mineros, frenar economías ilícitas, eliminar uso del mercurio y facilitar compra de oro del Banco de la República a pequeños mineros.
- Decomiso de droga en lugares públicos del país para combatir el microtráfico.
- Establecer que el monto del subsidio del adulto mayor crezca todos los años, como mínimo en un monto igual al IPC.
- Facilidades de microcrédito y capital semilla para pequeños empresarios, comerciantes y vendedores informales.
- Limitar crecimiento de frontera agrícola, hasta tanto no se avance en compensación ambiental y revegetalización.
- Establecer que el subsidio de manutención de los jóvenes beneficiarios de matrícula cero sea política de Estado y prioridad sobre cualquier otro programa de transferenciamonetaria para jóvenes.