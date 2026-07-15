Centro Democrático anunció que radicará proyecto para darle garantías a la fuerza pública en la JEP

El Centro Democrático anunció que el 20 de julio presentará varios proyectos de ley ante el Congreso de la República.

Una de las iniciativas busca garantías para la fuerza pública en la Jurisdicción Especial para la Paz, alegando que hay un trato desproporcional en comparación con los excombatientes de las Farc.

El partido político anunció que también radicará un proyecto para corregir y mejorar el sistema de salud, incluyendo la exigencia de una acreditación de alta calidad a las EPS y contratos de estabilidad jurídica.

Este es el paquete de proyectos de ley que anunció el Centro Democrático: