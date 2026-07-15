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15 jul 2026 Actualizado 03:15

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Barranquilla

Cuatro heridos deja ataque sicarial en Barranquilla: dos son menores

La Policía adelanta la investigación de este hecho que se registró en la tarde de este martes.

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)
Barranquilla
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En la tarde de este martes, cuatro personas resultaron heridos tras un ataque sicarial que se registró en el barrio La Luz, al sur de Barranquilla.

Entre las personas heridas hay dos menores de edad, quienes fueron enviadas al Paso Luz Chinita.

Según el informe policial, las personas heridas se encontraban al interior de una vivienda cuando fueron atacadas a tiros por dos hombre que se movilizaban en moto.

Las dos personas adultas heridas responden al nombre de Camilo Andrés Cantillo, de 19 años y Yarilsa Torrecilla, de 50 años.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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