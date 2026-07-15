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15 jul 2026 Actualizado 01:14

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“Se está revisando”: Char sobre traslado de desfiles del Carnaval de Barranquilla al Malecón del Río

El mandatario distrital confirmó que el recorrido del Carnaval de los Niños ahora será en la Avenida Shakira.

Carnaval de Barranquilla. Foto: Getty Images.

Carnaval de Barranquilla. Foto: Getty Images. / oscar garces

Carnaval de Barranquilla. Foto: Getty Images.
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El alcalde Alex Char confirmó que “se está evaluando” la posibilidad de trasladar algunos desfiles del Carnaval de Barranquilla al Gran Malecón del Río.

“Lo estamos revisando; porque es lindo que la gente contemple por donde entró el Carnaval. Es que el Carnaval entró por el Río Magdalena”, manifestó.

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Mientras tanto, el mandatario distrital confirmó que el recorrido del Carnaval de Los Niños ahora será en la Avenida Shakira, antigua Calle 72 y se mantiene el punto del recorrido de La Guacherna.

“La decisión que sí está tomada es que La Guacherna sigue por donde va y que el de Los Niños pasa a la Avenida Shakira”, dijo.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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