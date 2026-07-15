Cierran nuevos centros estéticos en Bogotá: autoridades encontraron fallas en los protocolos

Bogotá D.C

No paran los operativos contra los centros de estética irregulares en Bogotá. Esta vez las autoridades cerraron dos ubicados en la localidad de Kennedy, suroccidente de la ciudad, por incumplir con las medidas.

La intervención se desarrolló en medio de la preocupación generada en Bogotá por la muerte de Adriana Manotas , el pasado 10 de julio, luego de acudir a un establecimiento estético clandestino ubicado en la localidad de Puente Aranda.

“No podemos permitir que se realicen procedimientos invasivos sin habilitación, con personal no certificado o sin las condiciones sanitarias necesarias. La salud y la vida de la ciudadanía deben estar por encima de cualquier interés comercial”, señaló Javier Prieto Tristancho, alcalde local encargado de Kennedy.

¿Qué hallaron las autoridades?

Durante las visitas realizadas en Kennedy , las autoridades evidenciaron medicamentos y ácido hialurónico, de igual forma se encontró que en estos lugares se realizaban procedimientos invasivos sin contar con la habilitación correspondiente.

Además, encontraron personal sin la certificación requerida, incumplimientos en los protocolos de asepsia y desinfección, y un manejo inadecuado de los residuos generados durante la prestación de los servicios. Ante estas condiciones, se ordenó la clausura temporal total de los establecimientos.

Operativos contra centros estéticos clandestinos

De acuerdo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, durante el 2025 se realizaron 1,296 visitas de control, 590 operativos en los que impusieron 155 medidas sanitarias a los establecimientos que incumplían con las normas.

En 2026 los operativos continuaron, se han realizado hasta el momento 104 visitas por quejas y 34 medidas de seguridad.