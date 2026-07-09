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09 jul 2026 Actualizado 20:13

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Bogotá

Cierran ocho clínicas estéticas clandestinas en Usaquén

Entre 2024 y el 21 de mayo de 2026 se han realizado 420 inspecciones a este tipo de establecimientos.

Clínicas clandestinas. Foto: Captura de video

Clínicas clandestinas. Foto: Captura de video

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Bogotá
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La Secretaria de Salud de Bogotá en compañía de la Fiscalía General de la Nación y autoridades de la capital adelantan un operativo en la Carrera 14b # 118-30 para cerrar ocho clínicas estéticas clandestinas en la localidad de Usaquén.

En los procedimientos se han identificado varias irregularidades como medicamentos vencidos, dispositivos médicos sin registros Invima y de importación, posibles alteraciones en historias clínicas y otras situaciones que son materia de verificación. Estas acciones se ejecutan con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Salud, el Invima y la Superintendencia Nacional de Salud.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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