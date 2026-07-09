Cierran ocho clínicas estéticas clandestinas en Usaquén

La Secretaria de Salud de Bogotá en compañía de la Fiscalía General de la Nación y autoridades de la capital adelantan un operativo en la Carrera 14b # 118-30 para cerrar ocho clínicas estéticas clandestinas en la localidad de Usaquén.

En los procedimientos se han identificado varias irregularidades como medicamentos vencidos, dispositivos médicos sin registros Invima y de importación, posibles alteraciones en historias clínicas y otras situaciones que son materia de verificación. Estas acciones se ejecutan con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Salud, el Invima y la Superintendencia Nacional de Salud.