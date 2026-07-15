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15 jul 2026 Actualizado 16:40

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Están bajas las reservas de sangre en Bogotá: Distrito hace llamado a donar

La temporada de vacaciones y el Mundial de Fútbol influye en las bajas donaciones que han recibido estos últimos días.

Imagen de referencia de donación de sangre. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de donación de sangre. Foto: Getty Images / Westend61

Imagen de referencia de donación de sangre. Foto: Getty Images
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La Secretaría de Salud a través del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), hace un llamado urgente a la ciudadanía, especialmente a las personas con tipo de sangre O Positivo (O+), para que se acerquen a donar sangre y ayuden a restablecer las reservas de la ciudad, las cuales se han visto fuertemente impactadas en las últimas semanas.

Es por esta situación que se ha organizado este miércoles 15 de julio una jornada especial para donar sangre desde las 9:30 dela mañana hasta las 4:30 de la tarde en las instalaciones del Instituto, en el sector de Paloquemao: Carrera 32 No. 12 - 81.

Temporada de vacaciones y el Mundial influye en las bajas donaciones

De acuerdo con el Banco de Sangre del IDCBIS, la coincidencia de los recientes días festivos con la temporada de pasión futbolística por el mundial ha provocado una notable reducción en los niveles de donación voluntaria.

Bogotá debería estar en 1.500 glóbulos rojos aproximadamente, pero actualmente nos encontramos entre 300 y 400 glóbulos rojos. Requerimos subir para llegar a estas mil donaciones”, señaló Sandra Patricia directora técnica del Banco Distrital de Sangre.

El tipo de sangre O+ es el de mayor demanda en el país, ya que es el grupo sanguíneo más común entre la población colombiana, lo que hace que sus reservas se agoten con extrema rapidez.

Requisitos para donar sangre

El IDCBIS recuerda que donar sangre es un procedimiento seguro que se realiza bajo estrictos protocolos bioseguros y que, además de salvar hasta tres vidas con una sola donación, trae beneficios para la salud del donante al renovar sus células sanguíneas.

Los requisitos para hacerlo son:

  • Presentar documento de identidad (cédula de ciudadanía, de extranjería o pasaporte).
  • Tener entre 18 y 65 años de edad.
  • Pesar más de 50 kilos.
  • Sentirse bien de salud en general.
  • Haber consumido algún alimento en las últimas 4 horas (no estar en ayunas).
  • No haber tomado antibióticos en los últimos 15 días.
  • No haberse realizado tatuajes, piercings o maquillaje definitivo en los últimos 12
  • meses.
Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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