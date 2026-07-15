Comunidades afro y personal de la ANT se enfrentaron en Bogotá: esto sucedió

Este 15 de julio, se registró una confrontación entre comunidades afro del Valle del Cauca y personal de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) debido a que la entrada y salida del CAN se encontraba bloqueada.

Los manifestantes alegan incumplimientos por parte de esta entidad del Gobierno Nacional.

“Nuestros equipos de gestores han estado monitoreando la situación, pero hacemos un llamado tanto a manifestantes como a las directivas de la @AgenciaTierras a que prioricen el diálogo y la búsqueda de acuerdos sobre las acciones directas”, expresó el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, a través de X (antes Twitter).

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