Piden reunión urgente entre alcalde Galán y presidente electo De la Espriella para Metro de Bogotá

El presidente del Concejo de Bogotá, Humberto ‘Papo Amín’ envió una carta al alcalde Carlos Fernando Galán y al presidente electo Abelardo de la Espriella para que inicien conversaciones sobre la financiación de la Tercera Línea del Metro.

“Solicito respetuosamente al Gobierno del señor Presidente Electo, Abelardo de la Espriella, y a la Administración Distrital instalar, desde el inicio del nuevo periodo de gobierno, mesas de trabajo permanentes que permitan definir el esquema de Cofinanciación, la planeación y la hoja de ruta para hacer realidad la tercera línea del Metro de Bogotá”, escribió el cabildante en la carta.

Amín indica que este tema es de real importancia para la ciudad, por lo que la reunión debe realizarse lo más pronto posible, ya que a Galán solo le queda un año y medio como alcalde de la ciudad.

Gobierno de Petro no dejó recursos para el Metro de Bogotá

En micrófonos, el presidente del Cabildo Distrital aseguró que Petro se va sin dejar en su gobierno recursos para financiar este megaproyecto.

“El presidente Gustavo Petro se va como el único de los tres últimos mandatarios que no deja recursos para la Tercera Línea del Metro o para alguna línea del Metro”.

De ahí, la importancia, según Amín, para dejar en informe este proyecto de movilidad para conectar Bogotá con el municipio de Soacha.

“Aquí, más allá de los problemas políticos, lo que hubo fue mezquindad por parte del saliente presidente Gustavo Petro”, enfatizó.

El concejal recordó que los presidentes anteriores, a pesar de las diferencias políticas con el Distrito, sí invirtieron en el Metro.

Durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la administración del entonces alcalde Enrique Peñalosa se aseguró la cofinanciación de la primera línea del Metro de Bogotá, proyecto que hoy registra un avance cercano al 80 % en su construcción.

Posteriormente, durante el gobierno del expresidente Iván Duque y la administración de la alcaldesa Claudia López, se garantizó la cofinanciación de la segunda línea del Metro mediante los acuerdos institucionales correspondientes. Entre esos, el Documento CONPES 4104 de julio de 2022 que estableció el esquema para el desembolso del aporte de la Nación equivalente al 70 % del proyecto, así como el Acta del CONFIS Distrital del 14 de junio de 2022, que respaldó el compromiso financiero del Distrito.

¿Habrá empalme entre el Concejo de Bogotá con el Gobierno Nacional entrante?

Amín señaló que aún no ha tenido una cita con el presidente electo de la Espriella, pero manifestó su disposición para hablar con él.

“Aquí estamos prestos para servirle a esa patria milagro y estoy listo para colaborar en todo lo que se necesite por parte del Gobierno Nacional, pero sobre todo ser un puente como presidente del Concejo, entre el Gobierno Distrital y el Gobierno Nacional electo”.