Centro Democrático respalda suspensión del empalme y acusa a Gustavo Petro de “boicot democrático”

El Centro Democrático se pronunció sobre la crisis alrededor del proceso de transición entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, la colectividad cuestionó las recientes declaraciones del mandatario y manifestó su respaldo a la suspensión del empalme.

En el pronunciamiento, el partido aseguró que el presidente Petro está desconociendo la legitimidad de las elecciones presidenciales: “Gustavo Petro cierra su gobierno atentando contra la institucionalidad al desconocer, sin pruebas de fraude, al presidente y vicepresidente electos legítimamente”.

El Centro Democrático afirmó que la decisión del Gobierno de continuar el proceso de entrega sin la participación del equipo del presidente electo constituye un “boicot democrático”.

“Este boicot democrático es una evasiva al empalme para ocultar que las cuentas de su gestión no cuadran”, escribió.

Además, la colectividad sostuvo que el país requiere transparencia durante la transición de gobierno y respaldó la decisión adoptada por el presidente electo Abelardo de la Espriella de suspender el proceso de empalme: “El país exige transparencia, es por ello que respaldamos firmemente la decisión del presidente electo, Abelardo de la Espriella”.

Finalmente, el partido hizo un llamado a las instituciones del Estado para garantizar el cumplimiento de la ley durante el proceso de transición.

“Llamamos a los poderes públicos a garantizar el cumplimiento de la ley”, concluyó.