Capturan en Sabaneta a costarricense buscado con notificación roja de INTERPOL por narcotráfico

Sabaneta, Antioquia

Alias ‘Kokin’, un peligroso criminal costarricense requerido mediante una notificación roja de INTERPOL, fue detenido en el municipio de Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá.

El procedimiento fue realizado por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, con el apoyo de las autoridades costarricenses, como parte de una operación conjunta de cooperación internacional.

El capturado fue identificado como Óscar David Román Ovares, considerado por organismos de inteligencia como uno de los integrantes clave de la estructura criminal trasnacional “Los Saggy”.

De acuerdo con la investigación, tendría participación en el tráfico de estupefacientes y en operaciones de lavado de activos, presuntamente mediante la adquisición de establecimientos comerciales y vehículos de alta gama para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos de actividades ilícitas.

Las autoridades costarricenses también le atribuyen a Román Ovares la presunta responsabilidad intelectual y material en al menos 22 homicidios ocurridos en ese país.

Detalles de la captura

La Policía informó que la ubicación del presunto integrante de la organización criminal fue posible gracias al intercambio de información entre la Oficina Central Nacional de INTERPOL Bogotá, la OCN INTERPOL Costa Rica y unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Tras su retención en Sabaneta, el costarricense fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso de extradición para que sea enviado a Costa Rica, donde deberá responder ante la justicia por los delitos que le son imputados.