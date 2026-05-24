En 2028 sería adjudicada la IP para el aeropuerto Ernesto Cortissoz: ANI reveló cronograma

La Iniciativa Privada para la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz quedará adjudicada en el 2028, así lo reveló Julián David Rueda, vicepresidente encargado de estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura en evento organizado por la CCI en Bogotá.

Según lo revelado por la ANI, la adjudicación sería en el segundo semestre del 2028. Sería en julio de ese mismo año, si no hay terceros interesados, y queda en manos del consorcio originador, que presentó el proyecto, pero si hay terceros interesados la adjudicación quedaría para diciembre.

Lea también: Avanza la IP para la operación del aeropuerto Cortissoz

Asimismo, en agosto del 2027 se hará el proceso de selección evaluador y finalización evaluación de factibilidad y hasta marzo del 2028 se adelantarán varios procesos.

Una fecha importante para todo este desarrollo es el próximo 4 de junio de 2026 en donde se entrega ante la ANI los documentos a nivel de factibilidad por parte del Originador.

Le puede interesar: Obras del Ernesto Cortissoz ya alcanza el 30% de ejecución: Aerocivil

¿Qué contempla la Iniciativa Privada?

El proyecto de Iniciativa Privada presentado por Pavimentos Colombia SAS y Structure SAS prevé una inversión de 3.1 billones de pesos, con el que se busca terminar obras de inversión del concesionario saliente garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente; potencializar al aeropuerto como un “Hub” de aviación privada y mantenimiento de aeronaves.

Lea también: Falta de energía en el aeropuerto Cortissoz se debe a “labores de mantenimiento”: Aerocivil

Asimismo, se busca recategorizar el aeropuerto y obtener la certificación de la Airport Carbon Creditation Categoría, y ejecución de obras requeridos para la atención de la demanda futura.