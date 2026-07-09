Fenalco y Alcaldía se unen para impulsar el comercio con la estrategia “Pereira al Centro”

Pereira

Con el propósito de fortalecer la economía local y aumentar el flujo de compradores en el centro de la ciudad, la Alcaldía de Pereira, en alianza con Fenalco Risaralda, presentó la estrategia “Pereira al Centro”, una agenda comercial que se extenderá hasta el próximo 26 de julio y que reunirá descuentos, actividades culturales, muestras de emprendimiento y jornadas de adopción de mascotas.

La iniciativa vincula a los centros comerciales Ciudad Victoria, Bolívar Plaza, Alcides Arévalo, Novacentro y Estación Central, donde los ciudadanos podrán encontrar promociones especiales, además de una ruta de emprendimientos de la marca Hecho en Pereira, con exhibiciones de cafés especiales, cacao, artesanías, productos para el hogar, agroindustria y negocios verdes.

“Hay que seguir fortaleciendo las ventas de nuestros comerciantes porque eso se traduce en generación de empleo de calidad y eso se traduce en beneficios sociales para nuestros habitantes”, señaló Cristian Toro, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Pereira.

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Desde Fenalco Risaralda destacaron que la primera fase de la estrategia, denominada Primatón, dejó resultados positivos con un incremento de hasta el 30 % en las ventas frente a fines de semana habituales, gracias a la participación de cerca de 50 establecimientos comerciales y al aumento de visitantes durante las actividades programadas.

“Es un gran dinamizador del centro de la ciudad, de todos los centros comerciales que están dentro de ella y de nuestros empresarios, sobre todo de “Fenal Centro”, una estrategia que hemos venido desarrollando fuertemente en alianza con cada uno de ellos”, indicó Sebastián Restrepo director ejecutivo de Fenalco Risaralda.

Como cierre de la agenda, entre el 24 y el 26 de julio el Centro Comercial Victoria será escenario de pasarelas de moda con emprendimientos de Hecho en Pereira y una Pasarela PET, organizada junto al Hospital Público Veterinario.

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Durante esta jornada se promoverá la adopción responsable de animales del Centro de Bienestar Animal y se recibirán donaciones de alimento, cobijas e insumos para los más de 143 perros y gatos que esperan encontrar un nuevo hogar. Con esta estrategia, la administración municipal busca impulsar el comercio, apoyar a los emprendedores y generar espacios de integración para toda la ciudadanía.