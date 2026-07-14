Norte de Santander impulsa la investigación del dengue e infecciones aguadas con el Proyecto ÓMICAS

Cúcuta

Las realidades climáticas y sociales de Norte de Santander incentivó para que los investigadores del observatorio multidisciplinario e integrado en ciencias básicas para el estudio de dengue e ira en Colombia -Ómicas Colombia-, llegara a este departamento.

Una iniciativa que desde la investigación universitaria busca “identificar biomarcadores tempranos de estas infecciones, (dengue y enfermedades respiratorias), poder predecir cuando, por ejemplo, un niño con infección respiratoria aguda va a progresar a un ira grave, va a ir a una unidad de cuidados intensivos desde mucho tiempo antes de que eso pueda suceder”, explicó Lisandro Pacheco, docente investigador de la Universidad Simón Bolívar e Investigador principal del proyecto Ómicas Colombia.

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Para este docente investigador “Ómicas Colombia es un proyecto ambicioso, un proyecto pionero en su tipo en Colombia y uno de los pioneros a nivel mundial, que enfoca a dos problemas de salud pública como el dengue y la infección respiratoria aguda desde una perspectiva holística, enfocando diferentes factores asociados a estas infecciones”.

El grupo investigador de Ómicas Colombia asegura que “Norte de Santander es un departamento que históricamente ha sido muy golpeado por el dengue y eso obedece a una serie de condiciones principalmente ambientales, ecológicas y por eso nosotros tomamos como uno de los departamentos objetivos de este proyecto justamente Norte de Santander”.

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Para determinar las características propias del departamento, desde Ómicas Colombia “tenemos programadas una serie de actividades, entre ellas la captura de mosquitos en su condición selvática, en su condición doméstica. La idea es capturar esos mosquitos, identificar si esos mosquitos son resistentes a los insecticidas que usualmente se utilizan para eliminarlos, que eso es un componente que ya se ha observado en gran parte del territorio nacional (..) donde hemos confirmado que definitivamente el mosquito es resistente a los insecticidas que estamos utilizando para su control. Entonces realmente no estamos haciendo un control”.

Otras de las realidades que se vive en el departamento tiene que ver con las características propias de los infectados que se presenta en la región, como dengues asintomáticos durante los primeros días e infecciones respiratorias agudas.

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“Ese componente biológico se va a explorar aquí en Norte de Santander y lógicamente hay unas estrategias de apropiación social del conocimiento que se van a llevar aquí con las comunidades. El proyecto contempla campañas educativas para justamente seguir fortaleciendo esa educación por parte de la gente para poder controlar la proliferación del mosquito vector”, expresó el docente Lisandro Pacheco.