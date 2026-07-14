ASOREPAZCOL clama por la liberación de escolta secuestrado en el Catatumbo

Norte de Santander.

La Asociación por la Reconciliación y la Paz de Colombia (ASOREPAZCOL) hizo un llamado urgente a los actores armados para que respeten la vida de Jesús Eduardo Ortiz García, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien fue secuestrado el pasado 13 de julio en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

En entrevista con Caracol Radio, Aldemar Pinilla, contralor de ASOREPAZCOL, aseguró que la organización no tiene información sobre el paradero del funcionario, pese a que ya transcurrieron varias horas desde el hecho.

“Hasta el momento no sabemos nada. Desde las horas de ayer en la mañana el compañero Jesús Ortiz, escolta de nuestra asociación, se dirigía hacia el refugio para hacernos acompañamiento y nunca llegó“, manifestó.

Pinilla explicó que, al notar que el escolta no arribó al lugar acordado, comenzaron a llamarlo sin obtener respuesta.

Posteriormente, recibieron una comunicación en la que les informaron que había sido secuestrado.

El representante de la organización señaló que, tras conocer lo ocurrido, notificaron de inmediato a las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional, además de presentar la denuncia formal.

" Nosotros hicimos las denuncias respectivas, pasamos un informe a la Fiscalía, a la UNP y hablamos con la Policía, pero seguimos esperando noticias“, indicó.

El contralor de ASOREPAZCOL aprovechó los micrófonos de Caracol Radio para enviar un mensaje a los grupos armados que delinquen en la región y pedir que respeten la vida del escolta.

“Queremos pedirles a los actores armados que, por favor, le respeten la vida a nuestro compañero. Ha sido una excelente persona, nos ha acompañado durante mucho tiempo y ha estado muy atento a las actividades de seguridad de nuestra asociación", expresó.

Pinilla también rechazó que este tipo de hechos continúen afectando a los esquemas de protección de líderes sociales en el Catatumbo.

“No es la primera vez que ocurre. Son varias las ocasiones en que los escoltas han sido secuestrados. Rechazamos totalmente estas actividades y pedimos que respeten a la población civil y a quienes cumplen funciones de protección", concluyó.

Hasta el momento, las autoridades no han informado avances sobre el paradero de Jesús Eduardo Ortiz García, mientras sus familiares, compañeros y la organización continúan esperando su pronta liberación.