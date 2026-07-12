Natalia Gutiérrez advirtió que el nuevo gobierno deberá actuar para evitar apagones durante El Niño

El país se encuentra en un punto de inflexión respecto a su seguridad energética. A pesar de haber contado con un suministro estable de energía durante los últimos 30 años, la situación actual es de extrema vulnerabilidad y no hay espacio para la tranquilidad.

En Los Protagonistas, con Gustavo Gómez, Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, hizo un llamado urgente a reaccionar de manera supremamente rápida para evitar un problema mayor en el abastecimiento de energía a nivel nacional.

De acuerdo con Gutiérrez, el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella se enfrenta a grandes retos de muy corto plazo y debe maniobrar con las herramientas y las condiciones exactas con las que recibió el sistema.

“Ya no podemos en este momento pensar que es que vamos a mejorar el motor del avión o que le vamos a mejorar la tecnología a un avión. No, este es el avión en el que se montaron y con ese avión tenemos que maniobrar para poderlo aterrizar en un lugar seguro”, expresó.

En términos prácticos, señaló que esto significa gestionar la infraestructura actual para lograr superar El Niño sin que se presente un solo corte en el servicio de energía.

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