Incendio en planta de plásticos de Zona Franca Zofía en Galapa fue controlado por bomberos. / Captura de vídeo Ultimas Noticias Galapa

Un incendio generó alarma durante la tarde de este sábado 11 de julio en las instalaciones de la empresa Oben Group, ubicada en la Zona Franca Zofía, en el municipio de Galapa, Atlántico.

La emergencia se presentó al interior de la planta dedicada a la fabricación de productos plásticos, donde, según información preliminar, habría sido ocasionada por un cortocircuito que provocó la conflagración en una de las áreas de producción.

Ante la magnitud del incidente, el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla apoyó las labores de control con tres máquinas y personal especializado para atender la situación. El comandante de la institución, teniente Edwin Pacheco, confirmó que la emergencia pudo ser controlada oportunamente.

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“Gracias a Dios se logró controlar a tiempo”, indicó el oficial, al destacar la reacción de los organismos de socorro para evitar que las llamas se extendieran a otras zonas de la empresa.

Oben Group es una compañía dedicada a la producción de películas plásticas utilizadas como materia prima para diferentes sectores industriales.

El teniente confirmó que no se reportaron personas lesionadas y que avanzan en la verificación de las causas exactas que originaron el incendio.