Video viral: pelea por el pago de un domicilio desató peligrosa persecución

Discusión por el pago de un domicilio terminó con repartidor sobre el techo de un carro en Barranquilla

Un nuevo caso de intolerancia en Barranquilla se convirtió en tendencia durante el fin de semana, luego de que un video mostrara a un domiciliario sobre el techo de un vehículo en movimiento tras una discusión por el pago de un pedido de comida.

El incidente ocurrió el pasado sábado 11 de julio en la intersección de la calle 79 con carrera 42F, en el norte de la ciudad. Las imágenes, ampliamente compartidas en redes sociales, muestran al repartidor aferrado al automóvil mientras la conductora avanza varias cuadras, en medio de la persecución de otros motociclistas y la presencia de testigos.

La versión del domiciliario

Enderson Díaz, identificado como el repartidor involucrado, aseguró que el conflicto comenzó cuando entregó un pedido cuyo pago debía realizarse en efectivo, pero la cliente se negó a cancelarlo alegando inconvenientes con una orden anterior que, según ella, nunca recibió.

El trabajador explicó que solicitó apoyo de otros domiciliarios y decidió impedir que la mujer abandonara el lugar mientras llegaban las autoridades. Sin embargo, afirmó que la conductora aceleró el vehículo y, para evitar ser atropellado, terminó subiéndose al techo del automóvil, donde permaneció durante varias cuadras.

Díaz también denunció haber recibido insultos relacionados con su nacionalidad venezolana y aseguró que, finalmente, el caso fue atendido en un CAI de la Policía, donde la mujer terminó pagando el valor del domicilio.

La versión de la conductora

La conductora, por su parte, difundió un video en redes sociales en el que sostuvo que el problema se originó porque un pedido anterior, pagado con tarjeta, nunca llegó a su destino, pese a aparecer como entregado en la aplicación.

Según explicó, realizó un nuevo pedido con pago en efectivo para poder comunicarse con el servicio de soporte antes de cancelar el dinero. Aseguró que nunca pretendió quedarse con la comida y que su intención era resolver el inconveniente con la plataforma.

La mujer afirmó además que, tras negarse a pagar de inmediato, varios domiciliarios rodearon su vehículo y la intimidaron, por lo que decidió abandonar el lugar. Indicó que el repartidor se subió voluntariamente al automóvil cuando ella emprendía la marcha y que su objetivo era dirigirse hasta un CAI de la Policía. También denunció haber sido agredida al detenerse y aseguró que terminó pagando $100.000 por un pedido cuyo costo era de $35.000.