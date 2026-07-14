Instituciones exigen la liberación de dos comerciantes secuestradas en el Cauca

Cauca

Diversas instituciones exigen la libertad de dos comerciantes secuestradas en el Cauca. La secretaría de la Mujer departamental rechazó la retención ilegal de Zulandy Mambuscay Muñoz y Sonia Sarmiento en zonas rurales de los municipios de Timbío y El Tambo.

La líder esta secretaría, Doricell Chávez, además exigió a quienes las tengan en su poder, “respetarles la vida, la libertad y la integridad física”.

Zulandy Mambuscay, estilista y comerciante, fue secuestrada por hombres armados en el municipio de El Tambo en un hecho donde su pareja resultó herido con arma de fuego.

Sonia Sarmiento, propietaria de un establecimiento comercial, fue obligada por sujetos violentos y armados a subir a un vehículo en la vía que comunica a Popayán con Timbío.

Las dos víctimas fueron privadas de la libertad con menos de 24 horas de diferencia y a la vista de ciudadanos que departían en los lugares donde se registraron los plagios.

Además, los sucesos quedaron registrados en cámaras de seguridad, material que es utilizado por las autoridades para identificar a los responsables.

A las voces de rechazo y de libertad se sumaron las alcaldías de El Tambo y Timbío, que en comunicados de prensa también enviaron mensajes de solidaridad a las familias.

La secretaria de la Mujer recalcó que realiza acompañamiento y asesoría a los núcleos de familias de las afectadas.

La funcionaria resaltó que “nos encontramos articulados con la Fuerza Pública y las autoridades competentes” acompañando las acciones que “permitan su pronto y seguro regreso”.

Por ahora, se mantienen las mesas técnicas de seguridad en la secretaría de la Mujer para el seguimiento de los casos y la implementación de medidas que tienen el objetivo de mitigar condutas delictivas contra las mujeres en el territorio caucano.

Desde las autoridades se informó que se realizan labores de inteligencia militar y el Gaula para generar las capacidades que permitan la liberación de las dos comerciantes.