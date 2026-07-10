Miliciano de la estructura Carlos Patiño se entregó al Ejército Nacional en El Plateado, Cauca

Tras la entrega el implicado fue conducido hasta las autoridades competentes para iniciar la ruta de sometimiento individual a la justicia. Crédito: Ejército Nacional.

Argelia - Cauca

Un disidente de la Farc se entregó en el Cauca. El hombre que integraba la estructura Carlos Patiño llegó voluntariamente al sector conocido como El Basurero, corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, donde se encontraban las tropas de la Tercera División del Ejército.

En el lugar el subversivo de 35 años les manifestó a las tropas que, “se fugó de la vereda San Juan de Mechengue” y que cumplía más de dos años al interior del gripo delincuencial como “miliciano en el corregimiento de Honduras”.

Tras la entrega el implicado fue conducido hasta las autoridades competentes para iniciar la ruta de sometimiento individual a la justicia.

Con el reciente caso ya son 115 los integrantes de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ que se someten a la justicia voluntariamente en el suroccidente del país.

En el Cañón del Micay son constantes las difusiones de mensajes de desmovilización de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que, al parecer, estarían influyendo en algunos casos de desmovilización.