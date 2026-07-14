Defensoría del Pueblo pide medidas urgentes por crisis humanitaria en López de Micay

López de Micay, Cauca

La Defensoría del Pueblo lanzó un llamado urgente para atender la crisis humanitaria que enfrenta el municipio de López de Micay, donde ocho personas permanecen secuestradas y más de 70 familias tuvieron que abandonar sus hogares tras una incursión armada atribuida al ELN.

A través de un comunicado, la entidad recordó que el pasado 3 de julio hombres armados ingresaron a la comunidad de San Antonio de Gurumendi, reunieron a los habitantes, hurtaron víveres y obligaron a 40 personas a transportar los elementos robados. Horas después, 32 fueron liberadas, mientras que ocho continúan retenidas.

Tras cumplirse 10 días del secuestro, la Defensoría hizo un llamado al ELN para que “libere de manera inmediata e incondicional a las ocho personas secuestradas, respete su vida e integridad y cese el secuestro en todos los territorios del país”.

La entidad también pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales adoptar medidas urgentes frente a la emergencia humanitaria.

En el comunicado solicitó “garantizar atención humanitaria inmediata a las familias desplazadas, adoptar medidas urgentes de protección y prevenir nuevas afectaciones contra las comunidades de López de Micay”.

Según la Defensoría, más de 70 familias, integradas por cerca de 200 personas, se desplazaron desde la comunidad de San Antonio de Gurumendi hacia la cabecera municipal de López de Micay, mientras otras han llegado a Buenaventura buscando protección.

Recientemente, en el municipio también se denunció la circulación de panfletos atribuidos al ELN, en los que se amenaza a habitantes de la cabecera municipal y la zona rural de López de Micay.

Frente a esta situación, la Alcaldía de López de Micay convocó para este miércoles una marcha por la paz con el propósito de exigir la liberación de las ocho personas que continúan secuestradas y reclamar acciones urgentes que permitan recuperar la tranquilidad y garantizar la seguridad de las comunidades del Pacífico caucano.