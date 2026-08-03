CRIC rechaza asesinato de autoridad indígena nasa en el Valle y exige medidas de protección

Popayán, Cauca

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) rechazó el asesinato de la autoridad indígena nasa Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, quien murió tras resultar herido en un ataque armado registrado en el municipio de Florida, Valle del Cauca, hecho en el que también fallecieron otras dos personas.

La víctima, de 37 años, era autoridad del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe. Permaneció varias horas bajo atención médica tras resultar gravemente herido en el atentado, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones. En el mismo hecho también murieron otras dos personas y un comunero resultó herido.

Tras lo ocurrido, la organización indígena advirtió que este crimen se suma a la cadena de hechos violentos que han cobrado la vida de autoridades, líderes, guardias indígenas y comuneros del pueblo nasa en diferentes regiones del país. Además, insistió en que las denuncias sobre el riesgo que enfrentan estas comunidades no han sido atendidas de manera efectiva.

“Manifestamos nuestro contundente rechazo a los cobardes actos de violencia que se vienen presentando en contra del pueblo nasa. Hemos sido objeto de ataques, persecución, asesinatos y masacres. Estos hechos han sido denunciados en reiteradas oportunidades, pero las instituciones del Estado no han tenido la capacidad de garantizar la protección y el derecho a la vida de nuestras comunidades”, aseguró el consejero mayor del CRIC, Eyson Peña.

El dirigente indígena señaló que el asesinato de Julián Mauricio Gutiérrez y los demás hechos recientes evidencian la necesidad de fortalecer las medidas de protección para las autoridades y comunidades indígenas, así como avanzar en las investigaciones para evitar que estos crímenes queden en la impunidad.

“Invitamos a los organismos de derechos humanos, al Gobierno Nacional, a las instituciones y a la sociedad colombiana para que se tomen medidas y no se permita que continúe este genocidio contra nuestro pueblo”, agregó Peña.

El CRIC expresó su solidaridad con la familia de la autoridad indígena asesinada y con las comunidades indígenas del Valle del Cauca.

Además, reiteró que continuará acompañando la defensa de la vida y la permanencia de los pueblos indígenas frente a la violencia que persiste en sus territorios.