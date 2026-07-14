Ejército destruyó explosivo que amenazaba la tranquilidad en el norte del Cauca

La detonación controlada no dejó afectacioes para los civiles. Crédito: Ejército Nacional.

Santander de Quilichao - Cauca

Un cilindro bomba fue destruido por el Ejército en el Cauca. Tropas del Grupo Liviano de Caballería Número Ocho ubicaron el dispositivo en el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao.

Para la Tercera División del Ejército, la carga que amenazaba la integridad de la población que habita la zona fue descubierta tras los patrullajes de control territorial en puntos estratégicos del departamento.

Los técnicos del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos llegaron hasta el punto cerca de la vía Panamericana y ejecutaron el protocolo de detonación controlada, evitando afectaciones para los uniformados y la población.

En Santander de Quilichao hay presencia delictiva de las estructura Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ responsables de múltiples delitos.

Las unidades militares siguen desplegadas en puntos críticos, particularmente de la vía Panamericana, de la región caucana para contrarrestar hechos de inseguridad y garantizar la conectividad por este corredor en el suroccidente del país.