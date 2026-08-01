Autoridades monitorean el volcán Puracé del Cauca, ante el cambio a alerta naranja

Ante el cambio de alerta amarilla a naranja en el volcán Puracé del Cauca, las autoridades pidieron calma a la población del área de influencia. Nathalia Contreras, directora de Geoamenazas del SGC explicó que la alerta significa mayor probabilidad de erupción, pero no una erupción inminente.

El Servicio Geológico Colombiano explicó que la medida representa un incremento en el riesgo para las comunidades de los municipios de Puracé, Popayán y Sotará, así como para los resguardos indígenas de Puracé, Coconuco y Paletará, expuestos a la eventual ocurrencia de una erupción.

La directora afirmó que “la posibilidad de que ocurra una erupción mayor a las que se vienen presentando en las últimas semanas ahora es más alta, aunque no sabes si ocurrirá, debemos estar preparados”.

El paso a este nivel obligó a las autoridades a activar la red de monitoreo permanente las 24 horas y la cadena de llamados del Sistema de Gestión del Riesgo.

Entre tanto las autoridades evalúan la evacuación de las zonas cercanas al volcán y la declaratoria de calamidad pública.

Además, recomendaron a los habitantes no acercarse al cráter por el riesgo que podrían representar emisiones súbitas de gases y ceniza.

Las instituciones locales preparan protocolos de respuesta en el área de influencia del complejo volcánico de Los Coconucos.

Al respecto el gobierno departamental ordenó a la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres del Cauca activar el monitoreo permanente y la articulación institucional tras la confirmación de la alerta Naranja.

El Gobernador del Cauca, Octavio Guzmán explicó que la medida busca responder de forma inmediata a cualquier eventualidad derivada del incremento en la actividad del complejo volcánico de Los Coconucos.

La administración departamental inició la coordinación de acciones operativas con los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres en las zonas de influencia.

El mandatario solicitó a los habitantes de los municipios y resguardos vulnerables conservar la tranquilidad, atender las disposiciones del personal técnico e informarse de manera exclusiva a través de los canales institucionales oficiales para garantizar la protección de las comunidades en el territorio caucano.