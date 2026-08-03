En operación militar en el sur del Cauca murió un oficial del Ejército

Acción ofensiva contra el ELN en el dur del Cauca dejó a un oficial muerto, dos subversivos capturados y la incautación de material de guerra. Crédito: Ejército Nacional.

Mercaderes - Cauca

Un oficial del Ejército Nacional fue asesinado en combates contra ELN en el sur del Cauca. La Brigada 29, tras una acción ofensiva, logró la destrucción de un laboratorio de clorhidrato de cocaína del grupo armado ilegal y capturó a dos de sus integrantes.

Los hechos se registraron en la vereda La Despensa, jurisdicción del municipio de Mercaderes.

La Tercera División señaló que el teniente Jhon Maicol López Colorado, oriundo de Armenia, Quindío, murió en medio de los combates contra la organización armada “liderando maniobras orientadas a proteger a la población civil”.

El comandante de la Brigada 29, general Diego Jaramillo, envió un mensaje de solidaridad y condolencia a los familiares del uniformado.

El oficial resaltó que la ofensiva militar en este territorio caucano permitió la destrucción de un complejo de fabricación y depósito de cocaína al servicio del ELN, afectando las rentas ilícitas de este grupo criminal.

Asimismo, dos presuntos subversivos, que serían responsables de los recientes combates contra otra estructura ilegal en zona rural de Mercaderes, resultaron capturados, uno de ellos herido, recibió los primeros auxilios por parte de las tropas.

El Ejército reportó la incautación de tres fusiles, dos granadas de fragmentación, 10 proveedores, abundante munición y material de intendencia de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

Las acciones de control por parte de la Brigada 29 se intensificaron en el municipio de Mercaderes para contrarrestar las acciones delincuenciales del ELN, que en las últimas semanas incrementó su accionar delictivo en el territorio.