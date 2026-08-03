Secuestran en Cauca a Milton Mesa, director del grupo musical Los Bacanes del Sur

De nuevo secuestraron a una persona en el Cauca. Información preliminar da cuenta que Milton Mesa, director de la agrupación Los Bacanes del Sur, fue privado de la libertad por hombres armados en el sector de La Chorrera en la vía entre Popayán y El Tambo.

Versiones iniciales señalan que la víctima, luego de ser intimidada con arma de fuego fue llevado con rumbo desconocido en un automotor de color blanco.

Testigos del suceso habrían reportado que el privado de la libertad por delincuentes fue adentrado hacia el occidente del departamento del Cauca.

Hasta el momento, ni la agrupación que lidera el músico, ni las autoridades se han pronunciado sobre el suceso, sin embargo, se conoció que el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, así como el Gaula desplegaron un operativo en el sector de El Charco para establecer los móviles del hecho, ubicar al músico y dar con el paradero de los responsables.

El caso de nuevo genera preocupación en los habitantes de los municipios de Popayán y El Tambo porque en los recientes 30 días se han registrado por lo menos tres secuestros en la zona del último plagio.