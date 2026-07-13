Fue asesinado en Cali Ciro Paz, hijo del exalcalde de Guachené Francisco Paz

Ciro Paz Banguero era reconocido por su participación en procesos sociales y comunitarios de Guachené.

Cali

Las autoridades en Cali investigan el asesinato de Ciro David Paz Banguero, abogado, líder social e hijo del fallecido exalcalde y cofundador del municipio de Guachené, Francisco José “Pacho” Paz Zapata.

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por la Policía, los hechos ocurrieron en el barrio 12 de Octubre, en el oriente de la capital vallecaucana, en una vivienda donde la víctima compartía en una fiesta familiar. Hasta el sitio llegó un sujeto que le disparó y huyó. La víctima, de 31 años, fue trasladada al Hospital Carlos Holmes Trujillo, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Paz Banguero se desempeñaba como contratista de la Agencia Nacional de Tierras y era reconocido por su participación en procesos sociales y comunitarios de Guachené. El alcalde de ese municipio, Wilinton Mina Vidal, lamentó su fallecimiento y destacó su aporte a iniciativas como la construcción de la Política Pública de Educación Superior “El Salto Afro”, además de su compromiso con la educación, el liderazgo juvenil y el fortalecimiento de la comunidad.

Hasta el momento no se reportan personas capturadas y el caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que adelantan las investigaciones para esclarecer las razones del crimen y dar con los responsables.