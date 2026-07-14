61 personas asesinadas dejan las masacres registradas en el Cauca en lo corrido del 2026

Cauca

61 personas murieron en masacres en el Cauca en lo corrido del 2026. En el último suceso violento fueron asesinados Alberto Barrera, Jaider Satizabal y Carlos Eduardo Cerón en zona rural del municipio de Almaguer, sur de la región.

Sus cuerpos presentaban disparos y signos de tortura.

Para el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, el evento se configura en la masacre número 71 del país y la 12 en el territorio caucano.

Con los recientes homicidios el número total víctimas por este flagelo llega a 61 en el Cauca, entre ellas 35 hombres, 15 mujeres, cinco menores de edad y varias personas aún sin identificar, según reportes del Observatorio de Masacres de Indepaz.

El observatorio también cuenta que la mayoría de los sucesos tuvieron lugar en municipios del norte como Santander de Quilichao, Padilla, Guachené y Corinto y solo una en la subregión sur.

Las otras masacres se presentaron en los municipios de Popayán, Silvia y Cajibío.

Además, todos los homicidios ocurrieron en localidades con amplia presencia delictiva de grupos armados al margen de la ley, paradójicamente, en territorios con alertas tempranas activas por la Defensoría del Pueblo que señalaban los riesgos para la población por disputas territoriales de actores armados no estatales.

Las autoridades avanzan en las investigaciones que permitan el esclarecimiento del reciente acto violento y de todos los hechos en los que murieron estas 61 personas; sin embargo, hasta el momento no se han entregado resultados concretos.

Frente al incremento de la violencia, la población caucana ya había exigido al gobierno local, regional nacionales medidas contundentes para salvaguardar la vida de la población.