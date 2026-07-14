“De la Espriella insiste en romper la constitucionalidad y la legalidad del país”: Luis Albán

El representante a la Cámara por el Partido Comunes, Luis Albán, cuestionó las recientes declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y aseguró que sus planteamientos representan un intento por afectar la constitucionalidad, la institucionalidad y el Acuerdo de Paz.

En entrevista con 6AMW, el congresista afirmó que el mandatario electo “sigue insistiendo en romper la constitucionalidad y la legalidad del país”, al tiempo que sostuvo que cualquier modificación relacionada con el Acuerdo de Paz deberá respetar los mecanismos establecidos por la ley.

Leer más: Gloria Cuartas pide investigar a Abelardo De La Espriella por “señalamientos” a ‘Timochenko’

“Sigue insistiendo en romper la constitucionalidad y la legalidad del país. Habrá que esperar, y cuando ya esté en funciones lo puede hacer, porque hay un blindaje institucional, legal e internacional del Acuerdo de Paz, y no es un capricho”, manifestó Albán.

El representante también expresó su solidaridad con el presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, luego de las declaraciones de De la Espriella sobre la posibilidad de que el exjefe de las extintas Farc permanezca en prisión de manera indefinida.

Le puede interesar: Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, debe presentarse este martes a JEP para certificar regreso a Colombia

“Toda nuestra solidaridad con Rodrigo Londoño, que en sus recientes declaraciones ha demostrado su compromiso con la paz, así como el compromiso de más de 12.000 firmantes del Acuerdo, que estamos insistiendo en que la paz es un derecho y que el Acuerdo hay que implementarlo”, afirmó.

Albán reiteró el compromiso de su colectividad con el Sistema Integral de Paz y advirtió que acudirán a las instancias necesarias para defender lo pactado.

Leer también: “No habrá procesos de falsa paz”: De la Espriella eliminará Consejería de Paz y otras dependencias

“Nosotros no solamente estamos comprometidos con la JEP, estamos comprometidos con todo el Acuerdo y haremos todas las acciones necesarias para defenderlo y para denunciar la ruptura de la constitucionalidad y de la institucionalidad por parte del Gobierno”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 05:08 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: