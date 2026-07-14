Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, debe presentarse este martes a JEP para certificar regreso a Colombia

Caracol Radio reveló en primicia que Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, con permiso de la Jurisdicción Especial para La Paz, estaba fuera de Colombia y se encontraba en España por invitación de la organización Izquierda Unida para participar en varios eventos en su calidad de presidente del partido Comunes y firmante del Acuerdo de Paz del año 2016.

En el permiso que la JEP le otorgó a ‘Timochenko’ dice que deberá presentarse a más tardar el 14 de julio, de manera personal, para poder certificar su regreso al país, como lo ha hecho en ocasiones anteriores.

La pregunta que se hacen varios sectores es si Rodrigo Londoño ‘Timochenko’ volverá a Colombia por la llegada del Gobierno de Abelardo de la Espriella, quien ha sido crítico de la JEP y en las últimas horas aseguró que Londoño debería estar en la cárcel y que trabajará para ello.

Recordemos que Londoño es compareciente ante la Jurisdicción Especial para La Paz y deberá cumplir una sentencia restaurativa que ya está en firme en el caso de secuestros.